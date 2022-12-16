Мартинес: «Месси – не эгоист. Каждый раз хочется пожать ему руку»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о капитане национальной команды Лионеле Месси.

«Он славный парень, не эгоист. Ты понимаешь это, когда встречаешься с ним, и это так здорово.

Его знают все в мире, поэтому каждый раз, когда встречаешь его, хочется пожать ему руку», – сказал Мартинес.

Аргентина дошла до финала ЧМ-2022, где сыграет с Францией.

Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.

Месси на текущем чемпионате мира забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 6 встречах.

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