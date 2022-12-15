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    Дафф: «Мбаппе не годится даже для того, чтобы шнуровать Месси бутсы»

    Бывший игрок сборной Ирландии Дэмьен Дафф сравнил нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе с аргентинцем Лионелем Месси.

    «Месси показывал свой лучший футбол, когда ему было 23-25 лет. Мбаппе не годится даже для того, чтобы бутсы ему шнуровать.

    Мбаппе даже близко к нему не подобрался. Вот насколько хорош был Месси. Лионель – лучший игрок всех времен», – сказал Дафф.

    • Аргентина и Франция сыграют в финале ЧМ-2022.
    • Матч состоится в воскресенье, 18 декабря.
    • Начало – в 18:00 мск.

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    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +479

      Андреич 4 минуты назад

      Месси? Знаю.
      Мбаппе? Знаю.
      Дэмьен Дафф? Слышал о нём. Когда-то...
      Чтобы Мбаппе шнуровал бутсы? Дафф, по-видимому, прайс Мбаппе на шнуровку не посмотрел.

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      Рейтинг: +224

      dragoff > Андреич 4 секунды назад

      Это чисто бритишь стайл - нести своим языком околесицу, хамить и оскорблять. Но в случае получения в ответ по хлебалу, очень удивляться и обиженно бухтеть про дикость и неталлерантность всех вокруг

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