Дафф: «Мбаппе не годится даже для того, чтобы шнуровать Месси бутсы»

Бывший игрок сборной Ирландии Дэмьен Дафф сравнил нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе с аргентинцем Лионелем Месси.

«Месси показывал свой лучший футбол, когда ему было 23-25 лет. Мбаппе не годится даже для того, чтобы бутсы ему шнуровать.

Мбаппе даже близко к нему не подобрался. Вот насколько хорош был Месси. Лионель – лучший игрок всех времен», – сказал Дафф.

Аргентина и Франция сыграют в финале ЧМ-2022.

Матч состоится в воскресенье, 18 декабря.

Начало – в 18:00 мск.

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