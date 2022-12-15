Дафф: «Мбаппе не годится даже для того, чтобы шнуровать Месси бутсы»

Месси? Знаю.
Мбаппе? Знаю.
Дэмьен Дафф? Слышал о нём. Когда-то...
Чтобы Мбаппе шнуровал бутсы? Дафф, по-видимому, прайс Мбаппе на шнуровку не посмотрел.
Бывший игрок сборной Ирландии Дэмьен Дафф сравнил нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе с аргентинцем Лионелем Месси.
«Месси показывал свой лучший футбол, когда ему было 23-25 лет. Мбаппе не годится даже для того, чтобы бутсы ему шнуровать.
Мбаппе даже близко к нему не подобрался. Вот насколько хорош был Месси. Лионель – лучший игрок всех времен», – сказал Дафф.
- Аргентина и Франция сыграют в финале ЧМ-2022.
- Матч состоится в воскресенье, 18 декабря.
- Начало – в 18:00 мск.
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