«Не обошлось без везения». Дешам – о выходе Франции в финал ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями после победы над Марокко в 1/2 финала чемпионата мира-2022 (2:0).

«Есть эмоции, есть гордость. Сделали важный шаг. Остался еще один.

Мы вместе уже месяц, это непросто. Не обошлось без везения. Это награда моим игрокам. Постараемся победить в финале», – сказал Дешам.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится 18 декабря.

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