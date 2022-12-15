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    «Не обошлось без везения». Дешам – о выходе Франции в финал ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями после победы над Марокко в 1/2 финала чемпионата мира-2022 (2:0).

    «Есть эмоции, есть гордость. Сделали важный шаг. Остался еще один.

    Мы вместе уже месяц, это непросто. Не обошлось без везения. Это награда моим игрокам. Постараемся победить в финале», – сказал Дешам.

    • Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится 18 декабря.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23749

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Очень хороший футбол показали обе команды. Рад за французов, желаю им отдрючить аргентинцев с их говнистым гномом.

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