Линекер оценил решение Орсато назначить пенальти в матче Аргентина – Хорватия

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер высказался о назначении пенальти в пользу Аргентины в полуфинальном матче ЧМ-2022 против Хорватии.

«Более-менее справедливый пенальти», – написал Линекер в соцсетях.

Игру обслуживал итальянец Даниэле Орсато.

Он назначил 11-метровый за столкновение вратаря Доминика Ливаковича и форварда Хулиана Альвареса.

Пенальти реализовал Лионель Месси. Этот гол стал 1-м в матче.

В итоге аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0.

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