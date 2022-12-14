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    Линекер оценил решение Орсато назначить пенальти в матче Аргентина – Хорватия

    Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер высказался о назначении пенальти в пользу Аргентины в полуфинальном матче ЧМ-2022 против Хорватии.

    «Более-менее справедливый пенальти», – написал Линекер в соцсетях.

    • Игру обслуживал итальянец Даниэле Орсато.
    • Он назначил 11-метровый за столкновение вратаря Доминика Ливаковича и форварда Хулиана Альвареса.
    • Пенальти реализовал Лионель Месси. Этот гол стал 1-м в матче.
    • В итоге аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0.

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    Источник: твиттер Гари Линекера

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