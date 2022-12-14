Порноактриса Ева Эльфи: «Думаю, Аргентина выиграет финал ЧМ-2022»

Российская порноактриса Ева Эльфи поделилась впечатлениями после матча 1/2 финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией.

«Я была рада, что мне подарили билеты на футбол и я приехала сюда посмотреть.

Почему Аргентина? Я на самом деле хотела болеть за Бразилию, но они вылетели.

Я была в Бразилии, мне очень понравилось там, там уверенные ребята, умеют болеть, хорошая энергетика. Была уверена, что бразильцы пройдут в финал.

Думаю, что Аргентина – фаворит в финале и они выиграют. На финале не буду, я улетаю утром.

Кого еще знаю, кроме Месси? У Аргентины есть еще красивый футболист, но я забыла его имя. Номер не помню», – сказала Эльфи.

Аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0.

В финале турнира они сыграют с Францией или Марокко.

Матч состоится 18 декабря.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира