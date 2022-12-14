Порноактриса Ева Эльфи: «Думаю, Аргентина выиграет финал ЧМ-2022»

Российская порноактриса Ева Эльфи поделилась впечатлениями после матча 1/2 финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией.
«Я была рада, что мне подарили билеты на футбол и я приехала сюда посмотреть.
Почему Аргентина? Я на самом деле хотела болеть за Бразилию, но они вылетели.
Я была в Бразилии, мне очень понравилось там, там уверенные ребята, умеют болеть, хорошая энергетика. Была уверена, что бразильцы пройдут в финал.
Думаю, что Аргентина – фаворит в финале и они выиграют. На финале не буду, я улетаю утром.
Кого еще знаю, кроме Месси? У Аргентины есть еще красивый футболист, но я забыла его имя. Номер не помню», – сказала Эльфи.
- Аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0.
- В финале турнира они сыграют с Францией или Марокко.
- Матч состоится 18 декабря.
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