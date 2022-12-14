Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Порноактриса Ева Эльфи: «Думаю, Аргентина выиграет финал ЧМ-2022»

    Российская порноактриса Ева Эльфи поделилась впечатлениями после матча 1/2 финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией.

    «Я была рада, что мне подарили билеты на футбол и я приехала сюда посмотреть.

    Почему Аргентина? Я на самом деле хотела болеть за Бразилию, но они вылетели.

    Я была в Бразилии, мне очень понравилось там, там уверенные ребята, умеют болеть, хорошая энергетика. Была уверена, что бразильцы пройдут в финал.

    Думаю, что Аргентина – фаворит в финале и они выиграют. На финале не буду, я улетаю утром.

    Кого еще знаю, кроме Месси? У Аргентины есть еще красивый футболист, но я забыла его имя. Номер не помню», – сказала Эльфи.

    • Аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0.
    • В финале турнира они сыграют с Францией или Марокко.
    • Матч состоится 18 декабря.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Месси прокомментировал работу тренерского штаба сборной Аргентины на ЧМ-2022
    Месси сделал 350-ю голевую передачу в карьере
    Альварес повторил достижение Крооса и Шюррле
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 04:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11