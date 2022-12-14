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    «Этот арбитр – катастрофа». Модрич – о судействе Орсато в матче Аргентина – Хорватия

    Капитан сборной Хорватии Лука Модрич раскритиковал работу итальянского арбитра Даниэле Орсато, обслуживавшего полуфинальный матч ЧМ-2022 против Аргентины.

    «Обычно я не говорю о судьях, но сегодня промолчать невозможно.

    Орсато – один из худших арбитров, которых я знаю. И это касается не только сегодняшнего матча, потому что я много раз встречался с ним в других играх.

    У меня никогда не было хороших воспоминаний о нем. Этот арбитр – катастрофа», – сказал Модрич.

    • Аргентина разгромила Хорватию со счетом 3:0.
    • Аргентинцы открыли счет благодаря пенальти на 34-й минуте.
    • 11-метровый реализовал Лионель Месси.

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    Источник: Gol.hr

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