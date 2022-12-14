Суарес обратился к Месси после выхода сборной Аргентины в финал ЧМ-2022

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес отреагировал на результат полуфинального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией.

Аргентинцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Лионель Месси реализовал пенальти и сделал ассист.

В финале турнира Аргентина сыграет с Францией или Марокко.

«Ты никогда не устаешь доказывать, что являешься лучшим на планете.

Пусть весь мир остановится и поаплодирует тому, что этот парень дает футболу!

Это было впечатляюще, друг!» – написал Суарес в соцсетях.

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