Суарес обратился к Месси после выхода сборной Аргентины в финал ЧМ-2022

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес отреагировал на результат полуфинального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией.
- Аргентинцы разгромили соперника со счетом 3:0.
- Лионель Месси реализовал пенальти и сделал ассист.
- В финале турнира Аргентина сыграет с Францией или Марокко.
«Ты никогда не устаешь доказывать, что являешься лучшим на планете.
Пусть весь мир остановится и поаплодирует тому, что этот парень дает футболу!
Это было впечатляюще, друг!» – написал Суарес в соцсетях.
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Источник: «Бомбардир»