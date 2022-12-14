Месси показал фото из победной раздевалки сборной Аргентины

Сборная Аргентины разгромила Хорватию (3:0) в полуфинале ЧМ-2022 и вышла в финал турнира.

Нападающий аргентинцев Лионель Месси посвятил пост победе национальной команды и опубликовал общекомандное фото из раздевалки.

Аргентина сыграет в финале ЧМ-2022 с победителем матча Франция – Марокко.

Месси вышел на первое место по системе «гол+пас» (5+3) на ЧМ-2022.

Он повторил рекорд Лотара Маттеуса по сыгранным матчам на ЧМ – 25.

Месси дебютировал на ЧМ в 2006 году. Он не выигрывал турнир.

Фото: соцсети Лионеля Месси.

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