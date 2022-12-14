«Вперед, Аргентина, ***!». Месси эмоционально отреагировал на выход в финал ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022.

«Вперед, в финал!

Мы снова нашли силы для того, чтобы провести отличный матч. Спасибо большое всем, кто верил в команду!

Вперед, Аргентина, ***!» – написал Месси в соцсети.

Аргентина сыграет в финале ЧМ-2022 с победителем матча Франция – Марокко.

Месси вышел на первое место по системе «гол+пас» (5+3) на ЧМ-2022.

Он повторил рекорд Лотара Маттеуса по сыгранным матчам на ЧМ – 25.

Месси дебютировал на ЧМ в 2006 году. Он не выигрывал турнир.

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