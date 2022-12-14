Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Хорватией (3:0) в 1/2 финала ЧМ-2022 и выход в финал турнира.

«Много разных эмоций. Здорово было видеть радующихся людей и мою семью на протяжении чемпионата мира. Вперед, на последний матч!

Я не знаю, лучший ли это чемпионат мира для меня. Я просто наслаждаюсь игрой. Мы были уверены, что справимся. Мы знаем, что из себя представляем, и просили людей верить в нас.

Аргентина снова в финале чемпионата мира. Давайте насладимся этим! У нас были и тяжелые ситуации, и хорошие моменты. Сегодня было просто великолепно!

Я радуюсь вместе с болельщиками на трибунах и всеми, кто остался в Аргентине. Представляю, какое безумие сейчас там творится!» – сказал Месси.

Аргентина сыграет в финале ЧМ-2022 с победителем матча Франция – Марокко.

Месси вышел на первое место по системе «гол+пас» (5+3) на ЧМ-2022.

Он повторил рекорд Лотара Маттеуса по сыгранным матчам на ЧМ – 25.

Месси дебютировал на ЧМ в 2006 году. Он не выигрывал турнир.

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