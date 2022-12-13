«Спартак» анонсировал товарищеский матч с 26-кратным чемпионом Болгарии

«Спартак» назвал еще одного соперника по контрольным играм на первом тренировочном сборе в Дубае.

Это «Левски» – 26-кратный чемпион Болгарии. Товарищеский матч состоится 22 января в 17:00 мск.

27 января спартаковцы сыграют с еще одной болгарской командой – «Ботевом» из Пловдива.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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