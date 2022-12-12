Месси – главный претендент на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal

Goal опубликовал собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.

Первым в списке идет нападающий «ПСЖ» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

В топ-3 также вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия).

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира