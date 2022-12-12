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  • Месси – главный претендент на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal

Месси – главный претендент на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal

12 декабря 2022, 21:10
10

Goal опубликовал собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.

Первым в списке идет нападающий «ПСЖ» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

В топ-3 также вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия).

  1. Лионель Месси («ПСЖ»);
  2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
  3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
  4. Неймар («ПСЖ»);
  5. Роберт Левандовски («Барселона»);
  6. Винисиус Жуниор («Реал»);
  7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
  8. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
  9. Хвича Кварацхелия («Наполи»);
  10. Антуан Гризманн («Атлетико»).

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Источник: Goal
Рейтинг Месси Лионель Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг
Комментарии (10)
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LOKOfanatik19
1670871558
Серьезно?
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LOKOfanatik19
1670871613
Уже не смешно....
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jek718875
1670872818
Немедленно прекратите этот спектакль,отдайте все мячи до конца столетия
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Челнинец
1670873190
поэтому я против Аргентины, пусть лучше Франция выйграет)
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Челнинец
1670873338
Да спору нет, даже в 35 он хорош, но 2019 не заслужил как и в 2021! поэтому уже и не интересен это золотой мяч(
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Красногорск_Фан
1670873393
В Википедии написано что гномы жадные и очень любят золото. Бггг
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гууд
1670876177
А вот и ЗМ подьехал))) браво, шмеси будет только рад, верблюдов не зря кормит в катаре )))
Ответить
Lipatoff
1670876832
Ну а кому ещё давать, так как Месси играет с мячом, не играет никто, даже дристанный Мбапе или долгомудый норвежец. Один бегает, второй просто в штрафной стоит. Месси или тот же Роналду в годы этих молокососов наматывали на поле пол команды, а эти, что вообще за высер??? Как их можно ставить вообще в один ряд с Месси или Роналду?! Пока эти двое играют, я даже близко не видел подобное по уровню, был правда Неймар, который на пике карьеры ушёл в никуда и угробил всё.
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ARSteven89
1670879996
За какие такие заслуги??? Сезон 2022/23 ещё только треть свою прошёл. В "ПСЖ" он только-только подходит к своим истинным кондициям, посмотрим, что в 1/8 ЛЧ против "Баварии" покажет, а ЧМ не берётся в расчёт при определении лучшего в голосовании за ЗМ, так как относится к сезону прошлому!!! Моя тройка в моменте: Мбаппе, Холанд, Кварацхелия.
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Romeo 123
1670891423
А можно до пенсии гному зм дарить , а то он будет плакать и топтать флаг мексики
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