Месси – главный претендент на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal

Goal опубликовал собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.
Первым в списке идет нападающий «ПСЖ» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси.
В топ-3 также вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия).
- Лионель Месси («ПСЖ»);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Неймар («ПСЖ»);
- Роберт Левандовски («Барселона»);
- Винисиус Жуниор («Реал»);
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
- Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- Хвича Кварацхелия («Наполи»);
- Антуан Гризманн («Атлетико»).
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Источник: Goal