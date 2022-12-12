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    Месси – главный претендент на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal

    Goal опубликовал собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.

    Первым в списке идет нападающий «ПСЖ» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

    В топ-3 также вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия).

    1. Лионель Месси («ПСЖ»);
    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
    3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
    4. Неймар («ПСЖ»);
    5. Роберт Левандовски («Барселона»);
    6. Винисиус Жуниор («Реал»);
    7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
    8. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
    9. Хвича Кварацхелия («Наполи»);
    10. Антуан Гризманн («Атлетико»).

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    Источник: Goal

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