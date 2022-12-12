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    Португальский журналист: «Дзюба забивал в плей-офф ЧМ? Шок! Получается, он лучше Роналду»

    Журналист Record Sports Daily Флавио Микель Силва прокомментировал вылет сборной Португалии с ЧМ-2022.

    «Португалия вылетела во многом из-за ошибки вратаря. Диогу Кошта неправильно рассчитал время, чтобы поймать мяч, и футболисты Марокко забили гол.

    Однако, чтобы сравнять счет Португалия не проявила абсолютно никаких идей. Мы находились в каком-то ментальном хаосе все остальные 45 минут. Все футболисты были в шоке.

    Что касается Криштиану Роналду, то он понимает, что это был его последний шанс выиграть чемпионат мира. Его последним турниром может в теории стать Евро-2024, если Криштиану, конечно, не захочет завершить карьеру в сборной.

    Да, Роналду ни разу не забивал в плей-офф. У Дзюбы даже есть один гол? Шок! Я этого и не знал.

    Думаю, что это сильно ударит по самолюбию португальца, раз российский форвард забивает больше. Получается, что Дзюба выступал на чемпионатах мира лучше Роналду. Ха-ха!

    В 2026 году в возрасте 41 года никто, от тренера, до игроков, не видит Криштиану игроком сборной Португалии.

    С Сантушем ему будет нелегко, и сегодня у Португалии есть отличные игроки на любой позиции, чтобы добиваться больших результатов и без Роналду», – сказал Силва.

    • В субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко (0:1).
    • Роналду в 5 матчах турнира забил 1 гол – в ворота Ганы с пенальти.
    • У Дзюбы было 3+2 в 5 играх ЧМ-2018. В плей-офф (1/8 финала) он забивал Испании.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7830

      nik55 34 минуты назад

      очень тупой журналист

      2
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      ...
      Рейтинг: +201

      dragoff > nik55 23 минуты назад

      это и не журналист, это АНАЛог наших экспЭртов с матч тв

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