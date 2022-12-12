«Лучший игрок мира называет его королем». Морган – о Мбаппе и Роналду

Британский журналист Пирс Морган отреагировал на комментарий Килиана Мбаппе, оставленный в соцсетях Криштиану Роналду.

Француз оставил три эмодзи. Одно из них – изображение козла. Его используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T. (Greatest of all time – величайший игрок всех времен).

«Лучший футболист мира прямо сейчас приветствует человека, которого он называет королем и величайшим футболистом всех времен. Это говорит обо всем», – написал Морган.

В субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко (0:1).

Роналду в 5 матчах турнира забил 1 гол – в ворота Ганы с пенальти.

С ноября форвард остается без клуба – «МЮ» расторг с ним контракт после скандального интервью.

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