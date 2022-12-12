«Барселона» нашла усиление полузащиты в сборной Марокко

«Барселона» интересуется хавбеком «Анжера» Аззедином Унахи.
Игра 22-летнего футболиста сборной Марокко привлекла каталонцев во время ЧМ-2022.
«Барса» рассматривает возможность подписания полузащитника уже в январе.
- Рыночная стоимость Унахи – 3,5 миллиона евро.
- Он выступает за «Анжер» с июля 2021 года: 47 матчей, 2 гола, 2 ассиста.
- На чемпионате мира игрок поучаствовал во всех 5 встречах.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Mundo Deportivo