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    «Барселона» нашла усиление полузащиты в сборной Марокко

    «Барселона» интересуется хавбеком «Анжера» Аззедином Унахи.

    Игра 22-летнего футболиста сборной Марокко привлекла каталонцев во время ЧМ-2022.

    «Барса» рассматривает возможность подписания полузащитника уже в январе.

    • Рыночная стоимость Унахи – 3,5 миллиона евро.
    • Он выступает за «Анжер» с июля 2021 года: 47 матчей, 2 гола, 2 ассиста.
    • На чемпионате мира игрок поучаствовал во всех 5 встречах.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14051

      Skull_Boy 2 часа назад

      Барселоне нужен вратарь и нормальный центрдеф

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