Азар может летом покинуть «Реал» ради МЛС

Вингер «Реала» Эден Азар всерьез задумался о смене команды по окончании сезона-2022/23.
31-летнего футболиста привлекает возможность поиграть в МЛС. Он считает, что там сможет перезагрузить свою карьеру.
- Азар связан с «Реалом» контрактом до 2024 года.
- Мадридцы купили его в 2019-м за 115 миллионов евро.
- После вылета с ЧМ-2022 бельгиец завершил карьеру в сборной.
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