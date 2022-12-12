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    Азар может летом покинуть «Реал» ради МЛС

    Вингер «Реала» Эден Азар всерьез задумался о смене команды по окончании сезона-2022/23.

    31-летнего футболиста привлекает возможность поиграть в МЛС. Он считает, что там сможет перезагрузить свою карьеру.

    • Азар связан с «Реалом» контрактом до 2024 года.
    • Мадридцы купили его в 2019-м за 115 миллионов евро.
    • После вылета с ЧМ-2022 бельгиец завершил карьеру в сборной.

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    Источник: Mundo Deportivo

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