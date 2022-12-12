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    Стало известно, за какую сумму «Бенфика» согласна продать Рамуша в «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» хочет купить нападающего «Бенфики» и сборной Португалии Гонсалу Рамуша.

    По информации Manchester Evening News, португальский клуб согласен продать 21-летнего форварда зимой лишь при одном условии. «МЮ» должен будет заплатить отступные за футболиста в размере 120 миллионов евро.

    • Рамуш – единственный, кто сделал хет-трик на ЧМ-2022.
    • Он заменил Роналду в основе сборной Португалии.
    • Рыночная цена Рамуша – 24 млн евро.

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    Источник: Manchester Evening News

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