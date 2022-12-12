Стало известно, за какую сумму «Бенфика» согласна продать Рамуша в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» хочет купить нападающего «Бенфики» и сборной Португалии Гонсалу Рамуша.
По информации Manchester Evening News, португальский клуб согласен продать 21-летнего форварда зимой лишь при одном условии. «МЮ» должен будет заплатить отступные за футболиста в размере 120 миллионов евро.
- Рамуш – единственный, кто сделал хет-трик на ЧМ-2022.
- Он заменил Роналду в основе сборной Португалии.
- Рыночная цена Рамуша – 24 млн евро.
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Источник: Manchester Evening News