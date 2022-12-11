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    Аленичев раскритиковал Роналду: «Ты на поле останься с командой! Месси не убежал бы первым в раздевалку»

    Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который в слезах ушел в раздевалку после матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко (0:1).

    «На этот раз у Рамуша не пошло, и Сантуш поднял с лавки одного из лучших футболистов мира, который, впрочем, в последнее время больше говорит, чем делает. Это мы наблюдали в «МЮ», да и в сборной, судя по сообщениям СМИ, чуть ли не собирался уезжать домой после того, как его не поставили в старт на Швейцарию.

    Все это сказывается на форме. Нанести за тайм всего один удар по воротам... Яркое доказательство того, что Криштиану далек от оптимальных кондиций.

    К тому же первым «покинул корабль» после финального свистка, ушел в раздевалку. А его партнеры, пусть и со слезами на глазах, благодарили болельщиков.

    Роналду сидел, плакал в раздевалке... Так ты на поле останься с командой! Поблагодари своих фанатов, вместе со всеми покинь газон, а не в гордом одиночестве. Вот тогда ты настоящий капитан!

    В этом плане Месси — полный антипод Роналду. Не думаю, что Лео первым убежал бы в раздевалку даже после самой обидной неудачи», – заявил Аленичев.

    • Роналду был на 5 чемпионатах мира.
    • Игрок брал с командой Евро-2016.
    • На днях Роналду должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2022 23:47
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