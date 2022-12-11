Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Пеле поддержал Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2022

    Экс-нападающий сборной Бразилии Пеле поддержал форварда Криштиану Роналду после вылета сборной Португалии с ЧМ-2022.

    «Спасибо, что заставил нас улыбаться, мой друг», – написал Пеле под постом Роналду в соцсетях.

    • Португалец был на 5 чемпионатах мира.
    • Игрок брал с командой Евро-2016.
    • На днях Роналду должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Мостовой: «Мы не имеем права поднимать голос на Месси и Роналду. Это полное безобразие!»
    Аленичев: «Месси выиграл у Роналду в этом вечном споре. Абсолютная победа!» 1
    Журналист, которому давал интервью Роналду, назвал тен Хага клоуном
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11