Пеле поддержал Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2022

Экс-нападающий сборной Бразилии Пеле поддержал форварда Криштиану Роналду после вылета сборной Португалии с ЧМ-2022.
«Спасибо, что заставил нас улыбаться, мой друг», – написал Пеле под постом Роналду в соцсетях.
- Португалец был на 5 чемпионатах мира.
- Игрок брал с командой Евро-2016.
- На днях Роналду должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.
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Источник: «Бомбардир»