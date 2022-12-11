Пеле поддержал Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2022

Экс-нападающий сборной Бразилии Пеле поддержал форварда Криштиану Роналду после вылета сборной Португалии с ЧМ-2022.

«Спасибо, что заставил нас улыбаться, мой друг», – написал Пеле под постом Роналду в соцсетях.

Португалец был на 5 чемпионатах мира.

Игрок брал с командой Евро-2016.

На днях Роналду должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

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