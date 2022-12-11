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    Беллингем: «Судья не соответствовал уровню матча Англия – Франция»

    Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем недоволен судейством в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Франции (1:2).

    • В поле работал бразилец Вилтон Сампайо.
    • В пользу Англии он назначил 2 пенальти.
    • Франция в 1/2 финала чемпионата мира-2022 сыграет с Марокко.

    «Если честно, работа арбитра оставляет желать лучшего. Плохой матч может быть у всех, у игроков и у судей. Думаю, на этот раз арбитр не соответствовал уровню матча.

    Но есть и другие факторы, объясняющие, почему мы проиграли. Я не хочу сваливать всe на судью. Всe-таки мы играли в этом матче, и спрос идeт с нас. Но да, арбитр не был на высоте в этой встрече. В первом тайме было несколько фолов у штрафной, а мы смертельно опасны при исполнении стандартов, поэтому каждый из них мог иметь решающее значение», — приводит слова Беллингема «Чемпионат» со ссылкой на ITV.com.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18093

      DVOK68 1 час назад

      Тофику скажите спасибо за левое золото в 1966м.Это было первое и последнее чемпионство.

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