Беллингем: «Судья не соответствовал уровню матча Англия – Франция»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем недоволен судейством в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Франции (1:2).

В поле работал бразилец Вилтон Сампайо.

В пользу Англии он назначил 2 пенальти.

Франция в 1/2 финала чемпионата мира-2022 сыграет с Марокко.

«Если честно, работа арбитра оставляет желать лучшего. Плохой матч может быть у всех, у игроков и у судей. Думаю, на этот раз арбитр не соответствовал уровню матча.

Но есть и другие факторы, объясняющие, почему мы проиграли. Я не хочу сваливать всe на судью. Всe-таки мы играли в этом матче, и спрос идeт с нас. Но да, арбитр не был на высоте в этой встрече. В первом тайме было несколько фолов у штрафной, а мы смертельно опасны при исполнении стандартов, поэтому каждый из них мог иметь решающее значение», — приводит слова Беллингема «Чемпионат» со ссылкой на ITV.com.

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