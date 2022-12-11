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    Стали известны подробности реконструкции академии ЦСКА

    Руководство ЦСКА планирует вложить деньги в реконструкцию академии. Будет модернизирована и сама работа с юными футболистами.

    «Реконструкция академии: появятся крытый манеж, интернат, медицинский центр и в разы больше полей. Это поможет вдохнуть новую жизнь в проект «1000 детей». В его рамках юные футболисты со всей страны будут проходить отбор и получат шанс проложить себе путь в большой футбол вместе с ЦСКА.

    Произойдет цифровизация процессов по отбору и ведению игроков своей команды, но не только: от совсем малышей – до основного состава. Нужно уметь определять наивысший потенциал у детей, чтобы лучше подводить их к попаданию под основу + видеть в будущих новичках то, чего не видят другие. Проект будет на стыке медицины (отвечает Эдуард Безуглов) и аналитики (Шевелев)» – написал источник.

    • ЦСКА идет в РПЛ 5-м.
    • Команда выйдет из отпуска в январе.
    • Турнир возобновится в марте.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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