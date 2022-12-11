Пеле обратился к Неймару, повторившему его рекорд по голам за сборную Бразилии

Экс-футболист сборной Бразилии Пеле высказался о том, что Неймар догнал его в списке лучших бомбардиров в истории команды.

Рекорд – 77 голов.

30-летний Неймар выступает за сборную с 2010 года.

После вылета с ЧМ-2022 он допустил завершение карьеры в национальной команде.

«Я наблюдал за твоим взрослением, ежедневно болел за тебя и теперь могу поздравить тебя с тем, что ты догнал меня по голам за сборную Бразилии.

Мы оба знаем, что это нечто большее, чем просто число. Величайшая миссия спортсменов – вдохновлять. Тех, кто играет сейчас, и следующие поколения.

К сожалению, это не самый радостный день для нас. Но ты всегда будешь источником вдохновения, к которому многие стремятся.

Я понял, что чем больше проходит времени, тем значительнее становится наше наследие. Мой рекорд был установлен почти 50 лет назад, и до сих пор никому не удавалось к нему приблизиться.

Но ты сделал это, парень. Это говорит о величии достижения», – говорится в обращении Пеле, опубликованном в соцсетях.

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