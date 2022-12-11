Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Пеле обратился к Неймару, повторившему его рекорд по голам за сборную Бразилии

    Экс-футболист сборной Бразилии Пеле высказался о том, что Неймар догнал его в списке лучших бомбардиров в истории команды.

    • Рекорд – 77 голов.
    • 30-летний Неймар выступает за сборную с 2010 года.
    • После вылета с ЧМ-2022 он допустил завершение карьеры в национальной команде.

    «Я наблюдал за твоим взрослением, ежедневно болел за тебя и теперь могу поздравить тебя с тем, что ты догнал меня по голам за сборную Бразилии.

    Мы оба знаем, что это нечто большее, чем просто число. Величайшая миссия спортсменов – вдохновлять. Тех, кто играет сейчас, и следующие поколения.

    К сожалению, это не самый радостный день для нас. Но ты всегда будешь источником вдохновения, к которому многие стремятся.

    Я понял, что чем больше проходит времени, тем значительнее становится наше наследие. Мой рекорд был установлен почти 50 лет назад, и до сих пор никому не удавалось к нему приблизиться.

    Но ты сделал это, парень. Это говорит о величии достижения», – говорится в обращении Пеле, опубликованном в соцсетях.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Ребята, не путайте Неймара и Пеле». Кавазашвили – о вылете Бразилии с ЧМ-2022 4
    Пеле ответил Мбаппе. Француз призвал молиться за короля 2
    Тренер сборной Бразилии Тите обратился к Пеле 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11