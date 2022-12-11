«Убили человека, сборную и целую нацию». Сестра Роналду призвала уволить тренера Португалии Сантуша

Элма Авейру, сестра капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, считает, что главный тренер национальной команды Фернанду Сантуш должен уйти в отставку.
В соцсетях она написала «Убили человека. Убили сборную. Убили целую нацию», прикрепив хэштэг #fernandosantosout.
- Португальцы вылетели с ЧМ-2022 от Марокко (0:1).
- Роналду вышел на поле только во 2-м тайме – он начинал в запасе 2-й матч подряд.
- 37-летний форвард забил 1 гол в 5 матчах турнира – с пенальти в ворота Ганы.
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Источник: ESPN