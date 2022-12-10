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    Газзаев: «Думаю, Роналду закончил карьеру в сборной Португалии»

    Бывший главный тренер сборной России, ЦСКА Валерий Газзаев считает, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду решит завершить карьеру в команде после ЧМ-2022.

    «Я думаю, что Роналду закончил карьеру в сборной Португалии. Он готовился и хотел закончить карьеру в сборной, успешно выступив на чемпионате мира. Португальцы должны были доходить до полуфинала.

    Роналду показали сразу после матча: он рыдает и у него истерика. Человек, который уже всего добился в жизни и все рекорды перебил… Если бы все в его команде играли с таким сердцем, то Португалия дошла бы до финала. Но сейчас игроки начинают ахать и охать: показывать, как они разочарованы. Нужно было выйти готовыми на такие матчи. Надо показать все достоинства, ведь на вас смотрит весь мир. Роналду шeл и рыдал — он имеет на это право, потому что больше не сыграет на чемпионате мира. Дай бог, чтобы участвовал в роли руководителя. Но как игрок уже точно не сыграет», – сказал Газзаев.

    • У Роналду 196 матчей за сборную. Это мировой рекорд.
    • Роналду играет за Португалию с 2003 года.
    • Португалия с Роналду брала Евро-2016.

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    Источник: «Чемпионат»

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