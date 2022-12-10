Португалия – лидер ЧМ-2022 по результативным ошибкам

Сборная Португалии на чемпионате мира-2022 совершила три результативные ошибки (приведшие к голам в свои ворота). Это максимум на турнире.

Сначала Данилу Перейра ошибся в матче с Ганой (3:2), затем – Криштиану Роналду в матче с Южной Кореей (1:2), а в матче с Марокко – Диогу Кошта (0:1).

Португалия вылетела с турнира от Марокко.

Португальцы ни разу не брали ЧМ.

Марокко в 1/2 финала встретится с Англией или Францией.

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