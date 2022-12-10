Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили порассуждал о провале Бразилии на чемпионате мира.

«Неймар играет сам с собой. Ребята, вы не путайте Неймара и Пеле. Да, Неймар талантливый мальчик, но он все время играет под себя.

Он великолепно сделал гол с хорватами, но такие футболисты, как Неймар, и такая сборная, как Бразилия, они должны забить европейцам не один гол, а два-три.

Как раньше делали бразильцы. Когда они в 60-х годах вместе с Пеле и со всеми звездами сделали турне по Европе, то разгромили все сборные, притом громили с крупным счетом. И против них не было противодействия.

Сейчас против бразильцев можно выстроить хорошую эшелонированную защиту и не пропустить гол. Единственное, да, Неймар показал, что он накоротке, в одно касание может проскочить, но это разовый элемент.

Вот он прекрасно через центральную зону, в одно касание врывается, забивает гол. Великолепно! Но в остальных случаях я не вижу, это не та бразильская сборная, что была раньше», – сказал Кавазашвили.

Бразилия вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.

Они проиграли Хорватии в серии пенальти.

30-летний Неймар выступает за сборную с 2010 года – он забил 77 голов в 124 матчах, повторив бомбардирский рекорд Пеле.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Неймар: новости об игроке на ЧМ-2022

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира