Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Ребята, не путайте Неймара и Пеле». Кавазашвили – о вылете Бразилии с ЧМ-2022

    Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили порассуждал о провале Бразилии на чемпионате мира.

    «Неймар играет сам с собой. Ребята, вы не путайте Неймара и Пеле. Да, Неймар талантливый мальчик, но он все время играет под себя.

    Он великолепно сделал гол с хорватами, но такие футболисты, как Неймар, и такая сборная, как Бразилия, они должны забить европейцам не один гол, а два-три.

    Как раньше делали бразильцы. Когда они в 60-х годах вместе с Пеле и со всеми звездами сделали турне по Европе, то разгромили все сборные, притом громили с крупным счетом. И против них не было противодействия.

    Сейчас против бразильцев можно выстроить хорошую эшелонированную защиту и не пропустить гол. Единственное, да, Неймар показал, что он накоротке, в одно касание может проскочить, но это разовый элемент.

    Вот он прекрасно через центральную зону, в одно касание врывается, забивает гол. Великолепно! Но в остальных случаях я не вижу, это не та бразильская сборная, что была раньше», – сказал Кавазашвили.

    • Бразилия вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.
    • Они проиграли Хорватии в серии пенальти.
    • 30-летний Неймар выступает за сборную с 2010 года – он забил 77 голов в 124 матчах, повторив бомбардирский рекорд Пеле.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Неймар: новости об игроке на ЧМ-2022

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Алвес: «Это последний чемпионат мира для меня» 1
    «Я ничего не гарантирую». Неймар допустил завершение карьеры в сборной Бразилии
    Неймар выступил в защиту Тите. Тренер покинул сборную Бразилии
    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14127

      playsh 18 минут назад

      Вся Бразилия играет в европе,поэтому от её бразильской техники и игры остался только европейский прагматизм.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Maks_seo 49 минут назад

      Так и сейчас Европейские сборные совсем другие, дргуие скорости, другая оборона и т.д. поставь сейчас того Пеле вместо Неймара, он бы вообще ничего не смог сделать на поле, сравнивать игру и игроков 60-х годов с теми, что сейчас это все равно, что сравнить мягкое и горячее, бред полный.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11