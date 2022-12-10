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  • «Ребята, не путайте Неймара и Пеле». Кавазашвили – о вылете Бразилии с ЧМ-2022

«Ребята, не путайте Неймара и Пеле». Кавазашвили – о вылете Бразилии с ЧМ-2022

10 декабря 2022, 14:59
4

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили порассуждал о провале Бразилии на чемпионате мира.

«Неймар играет сам с собой. Ребята, вы не путайте Неймара и Пеле. Да, Неймар талантливый мальчик, но он все время играет под себя.

Он великолепно сделал гол с хорватами, но такие футболисты, как Неймар, и такая сборная, как Бразилия, они должны забить европейцам не один гол, а два-три.

Как раньше делали бразильцы. Когда они в 60-х годах вместе с Пеле и со всеми звездами сделали турне по Европе, то разгромили все сборные, притом громили с крупным счетом. И против них не было противодействия.

Сейчас против бразильцев можно выстроить хорошую эшелонированную защиту и не пропустить гол. Единственное, да, Неймар показал, что он накоротке, в одно касание может проскочить, но это разовый элемент.

Вот он прекрасно через центральную зону, в одно касание врывается, забивает гол. Великолепно! Но в остальных случаях я не вижу, это не та бразильская сборная, что была раньше», – сказал Кавазашвили.

  • Бразилия вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.
  • Они проиграли Хорватии в серии пенальти.
  • 30-летний Неймар выступает за сборную с 2010 года – он забил 77 голов в 124 матчах, повторив бомбардирский рекорд Пеле.

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Источник: «Комсомольская правда»
Чемпионат мира Бразилия Неймар Пеле Кавазашвили Анзор
Комментарии (4)
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Maks_seo
1670675255
Так и сейчас Европейские сборные совсем другие, дргуие скорости, другая оборона и т.д. поставь сейчас того Пеле вместо Неймара, он бы вообще ничего не смог сделать на поле, сравнивать игру и игроков 60-х годов с теми, что сейчас это все равно, что сравнить мягкое и горячее, бред полный.
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Plyash
1670677116
Вся Бразилия играет в европе,поэтому от её бразильской техники и игры остался только европейский прагматизм.
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