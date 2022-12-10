Американский журналист Грант Уол в пятницу, 9 декабря, выложил на собственном сайте статью с заголовком «Им все равно».

В публикации он критикует организаторов чемпионата мира в Катаре. В материале рассказывается о гибели филиппинского рабочего во время турнира.

Через несколько часов Уолу стало плохо, когда он работал на матче 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины.

Врачи не смогли спасти жизнь 48-летнего американца. Его брат считает смерть Гранта неслучайной.

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