Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тен Хаг: «Я открыт для разговора с Роналду»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что, несмотря на прекращение сотрудничества, он не будет избегать диалога с Криштиану Роналду.

    «Мы разговаривали летом о его будущем. Криштиану сказал, что хочет остаться. И до выхода интервью я не слышал ничего другого.

    Но это уже прошлое, а мы двигаемся вперед. Нужно создать для «МЮ» новое будущее.

    Поговорить с Роналду? Без проблем. Я все сделал честно и прозрачно. Поэтому я открыт для разговора с ним. Почему нет?

    Да, может быть он проявил неуважение. Но я не придаю этому значения. Не хочу тратить свою энергию на это», – сказал тен Хаг.

    • «МЮ» расторг контракт с 37-летним Роналду.
    • Пока у португальца есть предложения только из Саудовской Аравии.
    • На ЧМ-2022 он забил 1 гол в 4 матчах и потерял место в стартовом составе.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Тен Хаг: «Роналду был не в форме, а я должен выбирать лучший состав в интересах команды»
    «Он знал о последствиях». Тен Хаг – о скандальном интервью Роналду
    Тен Хаг впервые прокомментировал уход Роналду из «МЮ» 1
    Источник: Manchester Evening News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7817

      Томик 26 минут назад

      Можно по-разному относиться к Роналду. Но, в любом случае, это эпоха. Эпоха в мировом футболе, эпоха в Реале, эпоха в сборной. 118 голов за сборную, 157 за Манчестер, 475 за Реал, 107 за Ювентус. Да для многих нападающих сто голов - это достижение. А кто такой Тен Хаг? Самоутвержающийся за счет Рональду, неуверенный в себе бывший игрок Твент и Утрехтов?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11