Тен Хаг: «Я открыт для разговора с Роналду»

Можно по-разному относиться к Роналду. Но, в любом случае, это эпоха. Эпоха в мировом футболе, эпоха в Реале, эпоха в сборной. 118 голов за сборную, 157 за Манчестер, 475 за Реал, 107 за Ювентус. Да для многих нападающих сто голов - это достижение. А кто такой Тен Хаг? Самоутвержающийся за счет Рональду, неуверенный в себе бывший игрок Твент и Утрехтов?
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что, несмотря на прекращение сотрудничества, он не будет избегать диалога с Криштиану Роналду.
«Мы разговаривали летом о его будущем. Криштиану сказал, что хочет остаться. И до выхода интервью я не слышал ничего другого.
Но это уже прошлое, а мы двигаемся вперед. Нужно создать для «МЮ» новое будущее.
Поговорить с Роналду? Без проблем. Я все сделал честно и прозрачно. Поэтому я открыт для разговора с ним. Почему нет?
Да, может быть он проявил неуважение. Но я не придаю этому значения. Не хочу тратить свою энергию на это», – сказал тен Хаг.
- «МЮ» расторг контракт с 37-летним Роналду.
- Пока у португальца есть предложения только из Саудовской Аравии.
- На ЧМ-2022 он забил 1 гол в 4 матчах и потерял место в стартовом составе.
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