Тен Хаг: «Я открыт для разговора с Роналду»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что, несмотря на прекращение сотрудничества, он не будет избегать диалога с Криштиану Роналду.

«Мы разговаривали летом о его будущем. Криштиану сказал, что хочет остаться. И до выхода интервью я не слышал ничего другого.

Но это уже прошлое, а мы двигаемся вперед. Нужно создать для «МЮ» новое будущее.

Поговорить с Роналду? Без проблем. Я все сделал честно и прозрачно. Поэтому я открыт для разговора с ним. Почему нет?

Да, может быть он проявил неуважение. Но я не придаю этому значения. Не хочу тратить свою энергию на это», – сказал тен Хаг.

«МЮ» расторг контракт с 37-летним Роналду.

Пока у португальца есть предложения только из Саудовской Аравии.

На ЧМ-2022 он забил 1 гол в 4 матчах и потерял место в стартовом составе.

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