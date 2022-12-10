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Тен Хаг: «Я открыт для разговора с Роналду»

10 декабря 2022, 13:13
5

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что, несмотря на прекращение сотрудничества, он не будет избегать диалога с Криштиану Роналду.

«Мы разговаривали летом о его будущем. Криштиану сказал, что хочет остаться. И до выхода интервью я не слышал ничего другого.

Но это уже прошлое, а мы двигаемся вперед. Нужно создать для «МЮ» новое будущее.

Поговорить с Роналду? Без проблем. Я все сделал честно и прозрачно. Поэтому я открыт для разговора с ним. Почему нет?

Да, может быть он проявил неуважение. Но я не придаю этому значения. Не хочу тратить свою энергию на это», – сказал тен Хаг.

  • «МЮ» расторг контракт с 37-летним Роналду.
  • Пока у португальца есть предложения только из Саудовской Аравии.
  • На ЧМ-2022 он забил 1 гол в 4 матчах и потерял место в стартовом составе.

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Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану тен Хаг Эрик
Комментарии (5)
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Томик
1670669289
Можно по-разному относиться к Роналду. Но, в любом случае, это эпоха. Эпоха в мировом футболе, эпоха в Реале, эпоха в сборной. 118 голов за сборную, 157 за Манчестер, 475 за Реал, 107 за Ювентус. Да для многих нападающих сто голов - это достижение. А кто такой Тен Хаг? Самоутвержающийся за счет Рональду, неуверенный в себе бывший игрок Твент и Утрехтов?
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петр1975
1670682672
Да зачем ему с тобой говорить. Все плохое ты сделал? «удачи тебе»
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