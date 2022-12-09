Ливакович за матч с Бразилией сделал больше сейвов, чем Алисон за весь ЧМ-2022

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Бразилии сделал 11 сейвов.
Вратарь сборной Бразилии Алисон за весь турнир сделал семь спасений.
- Ливакович на ЧМ-2022 выиграл 2 серии пенальти подряд.
- Игрок выступает за загребское «Динамо».
- В 1/2 финала Хорватия сыграет с Аргентиной или Нидерландами.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: «Бомбардир»