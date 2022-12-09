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    Ливакович за матч с Бразилией сделал больше сейвов, чем Алисон за весь ЧМ-2022

    Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Бразилии сделал 11 сейвов.

    Вратарь сборной Бразилии Алисон за весь турнир сделал семь спасений.

    • Ливакович на ЧМ-2022 выиграл 2 серии пенальти подряд.
    • Игрок выступает за загребское «Динамо».
    • В 1/2 финала Хорватия сыграет с Аргентиной или Нидерландами.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.12.2022 23:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1126

      ARSteven89 44 минуты назад

      Тоже хотел подметить, что Алисону не так часто и по воротам-то били, но он и не так уж спасал, когда били! Всё-таки Ливерпуль весь не в форме видимо в этом сезоне.

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