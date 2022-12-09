Ливакович за матч с Бразилией сделал больше сейвов, чем Алисон за весь ЧМ-2022

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Бразилии сделал 11 сейвов.

Вратарь сборной Бразилии Алисон за весь турнир сделал семь спасений.

Ливакович на ЧМ-2022 выиграл 2 серии пенальти подряд.

Игрок выступает за загребское «Динамо».

В 1/2 финала Хорватия сыграет с Аргентиной или Нидерландами.

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