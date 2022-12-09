Неймар плакал на поле после поражения от Хорватии. Его утешал Дани Алвес

Нападающий сборной Бразилии Неймар не сдержал слез после поражения от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2022. Игрока успокаивал его партнер Дани Алвес.

Неймар забил в дополнительное время и стал лучшм бомбардиром в истории сборной Бразилии.

Перед матчем пресс-атташе Бразилии скинул со стола кошку во время пресс-конференции.

Бразилия остается без титула ЧМ с 2002 года.

Хорваты вышли в полуфинал на 2-м ЧМ подряд.

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