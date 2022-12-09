Неймар плакал на поле после поражения от Хорватии. Его утешал Дани Алвес

Ну, это судьба. Бразилы продули именно как играет Неймар - как выпендрежники. Забили (да, он, да, красиво) и начали выё..ся. (некрасиво). Пасы пятками назад, штрафные к боковой... Слава Богу, уберег эту Govnoкоманду от медаоей. Govno - оно ведь не в качестве игры проявляется, оно - в качестве человеков. А в нынешней сборной Бразилии оно, если присмотреться - по лицу каждого второго размазано ровным толстым слоем. Счастливо.
Нападающий сборной Бразилии Неймар не сдержал слез после поражения от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2022. Игрока успокаивал его партнер Дани Алвес.
Неймар забил в дополнительное время и стал лучшм бомбардиром в истории сборной Бразилии.
- Перед матчем пресс-атташе Бразилии скинул со стола кошку во время пресс-конференции.
- Бразилия остается без титула ЧМ с 2002 года.
- Хорваты вышли в полуфинал на 2-м ЧМ подряд.
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