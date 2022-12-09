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    Неймар плакал на поле после поражения от Хорватии. Его утешал Дани Алвес

    Нападающий сборной Бразилии Неймар не сдержал слез после поражения от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2022. Игрока успокаивал его партнер Дани Алвес.

    Неймар забил в дополнительное время и стал лучшм бомбардиром в истории сборной Бразилии.

    • Перед матчем пресс-атташе Бразилии скинул со стола кошку во время пресс-конференции.
    • Бразилия остается без титула ЧМ с 2002 года.
    • Хорваты вышли в полуфинал на 2-м ЧМ подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.12.2022 22:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3482

      momwig_ 1 час назад

      Ну, это судьба. Бразилы продули именно как играет Неймар - как выпендрежники. Забили (да, он, да, красиво) и начали выё..ся. (некрасиво). Пасы пятками назад, штрафные к боковой... Слава Богу, уберег эту Govnoкоманду от медаоей. Govno - оно ведь не в качестве игры проявляется, оно - в качестве человеков. А в нынешней сборной Бразилии оно, если присмотреться - по лицу каждого второго размазано ровным толстым слоем. Счастливо.

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      Рейтинг: +8795

      GoLenaStop 1 час назад

      Футбо-браза громко плачет,
      Вдруг просрала хрватам матчик....
      Неймар Джуниор, не плачь,
      Не утонет в слёзках мяч.

      Хи.

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      Рейтинг: +4153

      mutabor0992 1 час назад

      Петух распиаренный!

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