Почему-то вспомнился автогол Кудряшова, с которого начался путь этой Хорватии. Все говорили, что Хорватия подошла обессиленной к финалу нашего ЧМ, а оказывается она только разгонялась и ей нравится эта самая длинная дорога! )
Сборная Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2022 победила в серии пенальти Бразилию. Команды в основное время голов не забили.
В дополнительное время голами отметились Неймар и Бруно Петкович.
Хорватия вышла в полуфинал на втором чемпионате мира подряд.
В 1/2 финала хорваты сыграют с Аргентиной или Нидерландами.
Бразилия не выигрывает чемпионат мира с 2002 года.
ЧМ-2022. 1/4 финала
Хорватия – Бразилия – 1:1 (0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 4:2 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Неймар, 105+1; 1:1 – Петкович, 116.
Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня (9 декабря)
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