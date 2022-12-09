Сборная Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2022 победила в серии пенальти Бразилию. Команды в основное время голов не забили.

В дополнительное время голами отметились Неймар и Бруно Петкович.

Хорватия вышла в полуфинал на втором чемпионате мира подряд.

В 1/2 финала хорваты сыграют с Аргентиной или Нидерландами.

Бразилия не выигрывает чемпионат мира с 2002 года.

ЧМ-2022. 1/4 финала

Хорватия – Бразилия – 1:1 (0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 4:2 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Неймар, 105+1; 1:1 – Петкович, 116.

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