Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ⚡️ ЧМ-2022. Хорватия в серии пенальти победила Бразилию и вышла в полуфинал

    Сборная Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2022 победила в серии пенальти Бразилию. Команды в основное время голов не забили.

    В дополнительное время голами отметились Неймар и Бруно Петкович.

    Хорватия вышла в полуфинал на втором чемпионате мира подряд.

    В 1/2 финала хорваты сыграют с Аргентиной или Нидерландами.

    Бразилия не выигрывает чемпионат мира с 2002 года.

    ЧМ-2022. 1/4 финала

    Хорватия – Бразилия – 1:1 (0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 4:2 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Неймар, 105+1; 1:1 – Петкович, 116.

    Календарь ЧМ-2022

    Результаты ЧМ-2022

    Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня (9 декабря)

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Траур». Фанаты Бразилии плакали на трибунах после вылета с ЧМ-2022
    Сборная России посочувствовала Бразилии после ее вылета с ЧМ-2022
    ФИФА назвала лучшего игрока матча Хорватия – Бразилия
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:47
    Рекомендуем
    Комментарии121
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1125

      ARSteven89 8 минут назад

      Почему-то вспомнился автогол Кудряшова, с которого начался путь этой Хорватии. Все говорили, что Хорватия подошла обессиленной к финалу нашего ЧМ, а оказывается она только разгонялась и ей нравится эта самая длинная дорога! )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Бригадный 11 минут назад

      И ведь даже и не скажешь тут. Что порядок бьет класс. Потому как класса бригада в желтой униформе совсем не показала. Было некоторое количество суеты и ... всё.
      Ожиданий от игры желтых было очень много. Но игра вызвала какое то недоумение. Низкий класс, грубая работа. Хотя, по факту Рио-де-Жанейро.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Клаус 17 минут назад

      Получается Россия практически играла на равных в болоте с Хорватией ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3108

      m40 > Клаус 7 минут назад

      Если с испанцами ускреблись, то с хорватами действительно играли на равных 4 года назад,да и в отборе примерно тоже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Бригадный 24 минуты назад

      В Зените есть 2 олимпийских чемпиона. Може, теперь в Зените и чемпион мира появится?
      Опять же, для Модрича это может быть последний шанс А не только для Криша с Леонидом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1512

      Artemka444 24 минуты назад

      Да всё повторяется!!!
      Как и 4 года назад!!!
      Бразильцы то не те!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7365

      Старикан 27 минут назад

      Жал, что этот шашечный автобус остановил такую красивую команду...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +425

      Stavr007 > Старикан 20 минут назад

      настолько красивая, что 1 гол на шару запихала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2215

      Ловкий Бубен 29 минут назад

      Короче Влашич из ЦСКА , Пашалич , 33 летний Ловрен из Зенита с 37 летним Модричем проходят Бразилию и вы думаете это не слив ?, на некоторых тотализаторах в Европе ставки на Хорватию были 1:11, кладёшь 2 мил, вынимаешь 22

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20300

      derrik2000 > Ловкий Бубен 26 минут назад

      "кладёшь 2 мил,"

      Ну, это если есть лишние МИЛЛИОНЫ в кармане... )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2215

      Ловкий Бубен > derrik2000 21 минуту назад

      Ну у бразильцев разумеется есть, сам ставишь , потом 120 минут дурочку валяешь, не забиваешь пендаль якобы случайно и дело в шляпе, федерация платит мало, а тут такой выхлоп…

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20300

      derrik2000 > Ловкий Бубен 16 минут назад

      Как-то не очень верится в то, что кто-то из заинтересованных игроков ставочку поставил на победу хорватов: уж больно всё НАТУРАЛЬНО было...
      А не ЧИРКНИ МЯЧ по ноге бразила после удара Петковича и не измени слегка направление???
      Так то, судя по повтору, вратарь бразильцев правильно на мяч прыгал: взял бы, к гадалке не ходи.
      Но рикошет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4150

      mutabor0992 31 минуту назад

      Как же хорошо что этих позеров с неймаром во главе, слили!!!Просто ПРАЗДНИК!!!Айда домой на г.о.м.о карнавал!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2055

      upiter622 33 минуты назад

      Самодовольные папуасы,вперед домой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      Александр.Т. 34 минуты назад

      Это все из-за кошки на пресконференции прокляла бразильцев ))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11