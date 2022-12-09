«Будут рассматриваться Англия и Шотландия». Агент Лунева – о будущем вратаря

Антон Смирнов, агент голкипера «Байера» Андрея Лунева, ответил на вопросы о возможном уходе российского футболиста в другую команду.

– Конкретных вариантов по будущему пока нет, есть договоренность о выдаче авторизации на британское направление одному агентству, документы на подготовке – будут рассматриваться Англия, включая Чемпионшип, Шотландия.

Но странная ситуация сейчас получилась с британской визой. Завтра «Байер» играет товарищеский матч с «Рейнджерс», и визы выдали всем в команде, кроме Андрея.

Я общался с представителем «Байера», пока нет никакой информации, но Лунев уже точно не успевает полететь.

– Сам Андрей хотел бы играть в Британии?

– Почему нет? Если смотреть со спортивной точки зрения, каждый футболист хочет играть там, где качественный уровень.

Я, например, считаю, что Чемпионшип входит в 7-10 топ-лиг мира, и турнир точно сильнее российского чемпионата.

По финансовым моментам даже клубы Второй английской лиги могут потянуть условия, которые не могут итальянцы, французы, испанцы – условно миллион фунтов в год.

– У Лунева вообще будет отпуск?

– Завтра игра с «Рейнджерс», потом недельный тренировочный цикл, 17 декабря матч с «Цюрихом» в Леверкузене. Затем всех отпускают до 1-2 января. Потом возобновляется чемпионат.

– Вторую часть чемпионата он начнет в «Байере»?

– По состоянию на данный момент да. Мы включились в работу по поиску вариантов, но должно быть что-то конкретное.

Возможно подписание контракта с лета – как в ситуации ухода Азмуна из «Зенита». Посмотрим, что произойдет в ближайший месяц.

Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.

С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.

Контракт россиянина с клубом истекает следующим летом.

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