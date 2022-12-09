Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Будут рассматриваться Англия и Шотландия». Агент Лунева – о будущем вратаря

    Антон Смирнов, агент голкипера «Байера» Андрея Лунева, ответил на вопросы о возможном уходе российского футболиста в другую команду.

    – Конкретных вариантов по будущему пока нет, есть договоренность о выдаче авторизации на британское направление одному агентству, документы на подготовке – будут рассматриваться Англия, включая Чемпионшип, Шотландия.

    Но странная ситуация сейчас получилась с британской визой. Завтра «Байер» играет товарищеский матч с «Рейнджерс», и визы выдали всем в команде, кроме Андрея.

    Я общался с представителем «Байера», пока нет никакой информации, но Лунев уже точно не успевает полететь.

    – Сам Андрей хотел бы играть в Британии?

    – Почему нет? Если смотреть со спортивной точки зрения, каждый футболист хочет играть там, где качественный уровень.

    Я, например, считаю, что Чемпионшип входит в 7-10 топ-лиг мира, и турнир точно сильнее российского чемпионата.

    По финансовым моментам даже клубы Второй английской лиги могут потянуть условия, которые не могут итальянцы, французы, испанцы – условно миллион фунтов в год.

    – У Лунева вообще будет отпуск?

    – Завтра игра с «Рейнджерс», потом недельный тренировочный цикл, 17 декабря матч с «Цюрихом» в Леверкузене. Затем всех отпускают до 1-2 января. Потом возобновляется чемпионат.

    – Вторую часть чемпионата он начнет в «Байере»?

    – По состоянию на данный момент да. Мы включились в работу по поиску вариантов, но должно быть что-то конкретное.

    Возможно подписание контракта с лета – как в ситуации ухода Азмуна из «Зенита». Посмотрим, что произойдет в ближайший месяц.

    • Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.
    • С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.
    • Контракт россиянина с клубом истекает следующим летом.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «А вот и геополитика». Луневу не дали британскую визу 3
    Агент Лунева: «Зарема права, что для побед «Зенита» будут делать все возможное» 12
    Агент Лунева назвал «самого посредственного» тренера в истории РФС 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11