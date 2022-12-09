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    «А вот и геополитика». Луневу не дали британскую визу

    Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, сообщил, что российскому футболисту отказали в выдаче британской визы.

    «А вот и геополитика. «Байеру» сегодня лететь в Глазго на товарняк с «Рейнджерс», всеми получены визы и разрешения на въезд кроме...Андрея.

    И никакой информации ни по отказу, ни по срокам. Поездка похоже сорвалась. Я всегда говорил, что бритиши – главные враги России. Даже америкосы дали визу на три года, а эти мутят...

    А потом нам будут рассказывать: «Футбол и спорт вне политики». Ну да, ну да», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

    • Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.
    • С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.
    • Контракт россиянина с клубом истекает следующим летом.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16540

      афоня72 50 минут назад

      ну..не повезло. политика пля..

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      Рейтинг: +423

      Stavr007 1 час назад

      нечего ему там делать, пусть дома сидит

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