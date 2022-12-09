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«А вот и геополитика». Луневу не дали британскую визу

9 декабря 2022, 15:15
2

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, сообщил, что российскому футболисту отказали в выдаче британской визы.

«А вот и геополитика. «Байеру» сегодня лететь в Глазго на товарняк с «Рейнджерс», всеми получены визы и разрешения на въезд кроме...Андрея.

И никакой информации ни по отказу, ни по срокам. Поездка похоже сорвалась. Я всегда говорил, что бритиши – главные враги России. Даже америкосы дали визу на три года, а эти мутят...

А потом нам будут рассказывать: «Футбол и спорт вне политики». Ну да, ну да», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

  • Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.
  • С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.
  • Контракт россиянина с клубом истекает следующим летом.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Германия. Бундеслига Байер Лунев Андрей
Комментарии (2)
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Stavr007
1670593058
нечего ему там делать, пусть дома сидит
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афоня72
1670593750
ну..не повезло. политика пля..
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