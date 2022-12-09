Тренер сборной Португалии Сантуш рассказал о диалоге с Роналду перед матчем со Швейцарией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш раскрыл подробности разговора с капитаном национальной команды Криштиану Роналду.

37-летний форвард остался в запасе на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

Вышедший вместо него в основе Гонсалу Рамуш оформил хет-трик.

Сообщалось, что Роналду грозил уехать из расположения сборной.

«У нас был разговор с Криштиану. Хорошо, что он состоялся.

Состав я называю за полтора часа до матча, когда мы приезжаем на стадион. Это нормально, я так делаю всю карьеру.

Этот разговор должен был состояться. Да, я не обсуждаю свои решения с каждым игроком. Но это наш капитан, футболист такого масштаба. Он столько дал португальскому футболу... Я должен был поговорить с ним.

Разговор состоялся в день матча, после обеда, в моем кабинете. Я позвал Криштиану, чтобы объяснить, почему он не выйдет в старте. Но я заверил Роналду, что он все равно сыграет важную роль в этом матче.

Объяснение получилось вполне обычным. Криштиану не был рад, ведь он всегда попадал в основу. Это нормально.

Разговор был спокойным. Ему непросто принять статус запасного, но все прошло мягко. Конечно, он не говорил мне, что хочет уйти из сборной.

Невозможно подать пример лучше, чем то, что сделал Роналду в том матче. Он вышел на разминку вместе с остальными, праздновал голы вместе с командой, а после матча позвал игроков к трибунам», – заявил Сантуш.

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