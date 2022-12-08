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    Глава лиги Австралии рассказал, чем закончились переговоры с Роналду

    Глава чемпионата Австралии Дэнни Таунсенд рассказал о переговорах с экс-нападающем «МЮ» Криштиану Роналду.

    «У нас были хорошие переговоры, и заинтересованность была искренней, но сейчас у Криштиану другие приоритеты», – сказал Таунсенд.

    • Роналду в ноябре расторг контракт с «МЮ».
    • Сообщалось, что «Аль-Наср» из Саудовской Аравии готов платить ему 200 миллионов евро в год.
    • Сейчас Криштиану играет на ЧМ-2022.

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    Источник: The Sydney Morning Herald

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18403

      Cleaner 10 минут назад

      Бредят австралийские чиновники. Где РОНАЛДУ и где австралия!!!

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