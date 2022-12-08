Глава лиги Австралии рассказал, чем закончились переговоры с Роналду

Глава чемпионата Австралии Дэнни Таунсенд рассказал о переговорах с экс-нападающем «МЮ» Криштиану Роналду.

«У нас были хорошие переговоры, и заинтересованность была искренней, но сейчас у Криштиану другие приоритеты», – сказал Таунсенд.

Роналду в ноябре расторг контракт с «МЮ».

Сообщалось, что «Аль-Наср» из Саудовской Аравии готов платить ему 200 миллионов евро в год.

Сейчас Криштиану играет на ЧМ-2022.

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