Глава лиги Австралии рассказал, чем закончились переговоры с Роналду

Бредят австралийские чиновники. Где РОНАЛДУ и где австралия!!!
Глава чемпионата Австралии Дэнни Таунсенд рассказал о переговорах с экс-нападающем «МЮ» Криштиану Роналду.
«У нас были хорошие переговоры, и заинтересованность была искренней, но сейчас у Криштиану другие приоритеты», – сказал Таунсенд.
- Роналду в ноябре расторг контракт с «МЮ».
- Сообщалось, что «Аль-Наср» из Саудовской Аравии готов платить ему 200 миллионов евро в год.
- Сейчас Криштиану играет на ЧМ-2022.
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