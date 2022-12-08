Тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о положении Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Он считает, что ему все еще 20 лет, если так заботится о своем теле. Но в сборной Португалии очень серьезная конкуренция.

У меня никогда не было проблем с Роналду. Более того, он решал мои проблемы. Может ли парень, который забивает в среднем гол за игру, быть проблемой?

Мне было очень легко его тренировать», – сказал Анчелотти.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Португалия сыграет с Марокко.

В предыдущем матче они разгромили Швейцарию – 6:1.

В этой встрече Роналду появился на поле только во 2-м тайме, а вышедший вместо него в основе Гонсалу Рамуш оформил хет-трик.

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