Тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о положении Криштиану Роналду в сборной Португалии.
«Он считает, что ему все еще 20 лет, если так заботится о своем теле. Но в сборной Португалии очень серьезная конкуренция.
У меня никогда не было проблем с Роналду. Более того, он решал мои проблемы. Может ли парень, который забивает в среднем гол за игру, быть проблемой?
Мне было очень легко его тренировать», – сказал Анчелотти.
- В 1/4 финала ЧМ-2022 Португалия сыграет с Марокко.
- В предыдущем матче они разгромили Швейцарию – 6:1.
- В этой встрече Роналду появился на поле только во 2-м тайме, а вышедший вместо него в основе Гонсалу Рамуш оформил хет-трик.
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Источник: Il Corriere Dello Sport