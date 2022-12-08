Экс-защитник сборной Португалии Фонте: «Нельзя учить такую легенду, как Роналду»

Бывший футболист сборной Португалии Жозе Фонте считает, что действующий капитан команды Криштиану Роналду не заслуживает критики за свое поведение.

«Нельзя учить такую легенду. Роналду всегда будет Роналду. Для Португалии даже хорошо, что на скамейке запасных есть такой игрок.

Он может стать еще одной проблемой для соперников по ходу матча», – сказал Фонте.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Португалия сыграет с Марокко.

В предыдущем матче они разгромили Швейцарию – 6:1.

В этой встрече Роналду появился на поле только во 2-м тайме, а вышедший вместо него в основе Гонсалу Рамуш оформил хет-трик.

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