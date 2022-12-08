В сборной Германии произошел конфликт на ЧМ-2022 из-за прошлого Флика в «Баварии»

Сборная Германии во время чемпионата мира разделилась на два лагеря – игроки «Баварии» и все остальные.
Главного тренера немцев Ханса-Дитера Флика обвиняли в особом отношении к футболистам мюнхенского клуба, где он работал ранее.
Это привело к расколу внутри команды, который в течение турнира только усугублялся.
- Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
- Немцев опередили Япония и Испания.
- Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.
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Источник: Bayern & Germany