В сборной Германии произошел конфликт на ЧМ-2022 из-за прошлого Флика в «Баварии»

Сборная Германии во время чемпионата мира разделилась на два лагеря – игроки «Баварии» и все остальные.

Главного тренера немцев Ханса-Дитера Флика обвиняли в особом отношении к футболистам мюнхенского клуба, где он работал ранее.

Это привело к расколу внутри команды, который в течение турнира только усугублялся.

Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

Немцев опередили Япония и Испания.

Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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