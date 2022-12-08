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    В сборной Германии произошел конфликт на ЧМ-2022 из-за прошлого Флика в «Баварии»

    Сборная Германии во время чемпионата мира разделилась на два лагеря – игроки «Баварии» и все остальные.

    Главного тренера немцев Ханса-Дитера Флика обвиняли в особом отношении к футболистам мюнхенского клуба, где он работал ранее.

    Это привело к расколу внутри команды, который в течение турнира только усугублялся.

    • Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
    • Немцев опередили Япония и Испания.
    • Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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    Источник: Bayern & Germany

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6059

      Давид59 1 час назад

      Кстати, сыграли то неплохо. Но Испанцы, слив Японии поступили мерзко. За что и поплатились.

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      Рейтинг: +798

      Fialet > Давид59 1 час назад

      Удивляют меня подобные мнения. Испанцы что, жопу должны были рвать ради немцев? А нахрена, чтобы кто нибудь из своих получил травму, или жёлтую карточку? Специально они не сливали, просто играли по ситуации.

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      Рейтинг: +1119

      ARSteven89 2 часа назад

      Согласен полностью! Луис Энрике такой же и тоже проследовал смотреть ТВ!
      Германия и Испания сыграли на ЧМ, как Бавария против Вильярреала в 1/4 финала ЛЧ прошлого сезона, и как Барселона два последних сезона в ЛЧ, соответственно )

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      Рейтинг: +12353

      Алексей З 3 часа назад

      Очень может быть.
      Необьяснимая любовь к Мюллеру как к нападающему и погубила команду.

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      Рейтинг: +6059

      Давид59 > Алексей З 2 часа назад

      Не уверен, что это, Мюллер и вправду, как и Гётце были явно ни к чему.

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