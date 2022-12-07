«Роналду – мешок, который не защищается». Португальский журналист раскритиковал Криштиану

Португальский журналист Record Sports Daily Флавио Микель Силва недоволен игрой нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Все говорят о Роналду. Ну так посмотрите: в этом и заключается главное отличие португальской команды с Роналду, который, как мешок, не защищается и не бежит. Он играет за другую команду, не ту, которую мы видели вчера в матче со Швейцарией (6:1)» – сказал Силва.
- Роналду не вышел в основе на матч со Швейцарией.
- Игрок – лучший бомбардир в истории на уровне сборных.
- В 1/4 финала чемпионата мира-2022 Португалия сыграет с Марокко.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Криштиану Роналду: новости об игроке на ЧМ-2022
Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022
Календарь оставшихся матчей ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Sport24