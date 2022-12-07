«Роналду – мешок, который не защищается». Португальский журналист раскритиковал Криштиану

Португальский журналист Record Sports Daily Флавио Микель Силва недоволен игрой нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Все говорят о Роналду. Ну так посмотрите: в этом и заключается главное отличие португальской команды с Роналду, который, как мешок, не защищается и не бежит. Он играет за другую команду, не ту, которую мы видели вчера в матче со Швейцарией (6:1)» – сказал Силва.

Роналду не вышел в основе на матч со Швейцарией.

Игрок – лучший бомбардир в истории на уровне сборных.

В 1/4 финала чемпионата мира-2022 Португалия сыграет с Марокко.

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