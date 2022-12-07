Флик сообщил, что остается в сборной Германии, несмотря на провал на ЧМ-2022

В сборной Германии решили не увольнять главного тренера Ханса-Дитера Флика после невыхода из группы на чемпионате мира-2022.

«Я верю в совместный путь, согласованный сегодня с президентом Немецкого футбольного союза (DFB) Берндом Нойендорфом.

Мы хотим, чтобы вся Германия снова сплотилась на матчи сборной на домашнем Евро-2024», – сказал Флик.

Команда не вышла из группы на 2-м чемпионате мира подряд.

Для Флика это был 1-й турнир во главе Германии.

Последний раз команда брала ЧМ в 2014 году.

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