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    Флик сообщил, что остается в сборной Германии, несмотря на провал на ЧМ-2022

    В сборной Германии решили не увольнять главного тренера Ханса-Дитера Флика после невыхода из группы на чемпионате мира-2022.

    «Я верю в совместный путь, согласованный сегодня с президентом Немецкого футбольного союза (DFB) Берндом Нойендорфом.

    Мы хотим, чтобы вся Германия снова сплотилась на матчи сборной на домашнем Евро-2024», – сказал Флик.

    • Команда не вышла из группы на 2-м чемпионате мира подряд.
    • Для Флика это был 1-й турнир во главе Германии.
    • Последний раз команда брала ЧМ в 2014 году.

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    Источник: Bild

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1509

      Artemka444 59 минут назад

      Ну и зря!!!

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      Рейтинг: +9624

      САДЫЧОК 1 час назад

      Не тренер - а дерьмище !
      Он , уже тряпка даже потому , что не может подать , после позора , в отставку !

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