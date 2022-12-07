Аршавин: «Промес спровоцировал драку с «Зенитом». Мы недовольны, что его не удалили»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

«Никто не хотел драться, но так сложилось, это эмоции. Решение КДК сурово, обе команды на долгое время остались без лучших игроков. А дальше отношение зависит от клубной принадлежности.

Мы, «Зенит», недовольны тем, что Промеса не удалили, «Спартак» чем-то еще. На мой взгляд, Промес спровоцировал эту драку. Но у меня нет кровожадности. Думаю, оба клуба хотят справедливости, но будут смотреть на решения КДК со своей колокольни», — сказал Аршавин.

У «Спартака» дисквалификацию за драку получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

«Зенит» из-за дисквалификации лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

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