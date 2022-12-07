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    Аршавин: «Промес спровоцировал драку с «Зенитом». Мы недовольны, что его не удалили»

    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

    «Никто не хотел драться, но так сложилось, это эмоции. Решение КДК сурово, обе команды на долгое время остались без лучших игроков. А дальше отношение зависит от клубной принадлежности.

    Мы, «Зенит», недовольны тем, что Промеса не удалили, «Спартак» чем-то еще. На мой взгляд, Промес спровоцировал эту драку. Но у меня нет кровожадности. Думаю, оба клуба хотят справедливости, но будут смотреть на решения КДК со своей колокольни», — сказал Аршавин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7561

      Беспонтий 39 минут назад

      смотрю андрей подкинул трюфелей

      0
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      Рейтинг: +1534

      шахта Заполярная 55 минут назад

      Шершавин это твои проблемы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16544

      NewLife 1 час назад

      Не ты ли флюгерок давеча писал, что был в другом конце стадиона и ничего не видел. Не стыдно ?

      4
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      Рейтинг: +637

      Sanches65 1 час назад

      Я думал ты умнее Андрюша, но видимо чипсы и огурчики уничтожили твой мозг.

      5
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      Рейтинг: +12343

      Алексей З 1 час назад

      Решение принято , виновные наказаны, ну хватит мусолить одно и тоже.
      Не было бы ударов ногами вашей Обезьяны, не было бы и рукоприкладства, потолкались бы и разошлись.

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      Ответить
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      Рейтинг: +11046

      R_a_i_n 1 час назад

      А я видел что драку спровоцировал Барриос, а начал Родригао.

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