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  • Аршавин: «Промес спровоцировал драку с «Зенитом». Мы недовольны, что его не удалили»

Аршавин: «Промес спровоцировал драку с «Зенитом». Мы недовольны, что его не удалили»

7 декабря 2022, 19:27
13

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

«Никто не хотел драться, но так сложилось, это эмоции. Решение КДК сурово, обе команды на долгое время остались без лучших игроков. А дальше отношение зависит от клубной принадлежности.

Мы, «Зенит», недовольны тем, что Промеса не удалили, «Спартак» чем-то еще. На мой взгляд, Промес спровоцировал эту драку. Но у меня нет кровожадности. Думаю, оба клуба хотят справедливости, но будут смотреть на решения КДК со своей колокольни», — сказал Аршавин.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Спартак Зенит Аршавин Андрей Промес Квинси
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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R_a_i_n
1670430606
А я видел что драку спровоцировал Барриос, а начал Родригао.
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Sanches65
1670431107
Я думал ты умнее Андрюша, но видимо чипсы и огурчики уничтожили твой мозг.
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NewLife
1670431378
Не ты ли флюгерок давеча писал, что был в другом конце стадиона и ничего не видел. Не стыдно ?
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шахта Заполярная
1670431741
Шершавин это твои проблемы.
Ответить
Беспонтий
1670432709
смотрю андрей подкинул трюфелей
Ответить
ySS
1670438719
Драку спровоцировал результат, который категорически не устраивал гаспромовцев.
Ответить
Каратель помойников
1670438982
ваши неудовлетворённости-это ваши проблемы!
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nik55
1670478793
вы недовольны а всем насрать на ваше недовольство
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zigbert
1670483788
Торг здесь неуместен. Пострадали обе команды. Все по справедливости 3:3.
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АлексМак
1672947372
вот это верно
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