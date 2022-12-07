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    Сестра Роналду назвала португальских фанатов «мелочными»: «Грустно от того, что я слышу о Криштиану в его стране»

    Катя Авейру, сестра нападающего Криштиану Роналду, высказалась о положении брата в сборной Португалии.

    «Португалия победила. Слава Богу. Сверкнули новые таланты. Это чудесно. Выиграем ли мы? Думаю, да!

    Болельщики выкрикивали имя Роналду. Не из-за того, что Португалия выигрывала... И не только я говорю об этом. Весь мир смотрел... Почему все так??? Я рада, что Португалия выиграла... (Я видела много побед Португалии).

    И даже это не умаляет мелочность многих представителей португальского народа. Это неправильно, потому что они продолжают проклинать, высказывать обиды и неблагодарность. Очень грустно от того, что я читаю и слышу не здесь, в Катаре, а в моей стране, в его стране... Очень грустно.

    Я так хотела, чтобы он вернулся домой, ушел из сборной, сел рядом с нами. Мы бы обняли его и сказали бы, что все хорошо. Напомнили бы, чего он достиг, откуда он поднялся. Я так хотела, чтобы он больше там не появлялся. Мы достаточно настрадались (вы никогда не узнаете, как сильно).

    Приходи домой. Он там, где понимают тебя, где принимают тебя. Так было всегда. Там, где ты получаешь всю благодарность. А не неблагодарность.

    Спасибо, Роналду. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.

    Я так хотела... Но что бы ты ни решил, мы с тобой. До смерти. Спасибо», – написала Авейру в соцсетях.

    • Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
    • Он вышел на замену в матче со Швейцарией (6:1) на 73-й минуте.
    • Португалия сыграет в 1/4 финала с Марокко 10 декабря.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 16:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5493

      TOMSON 12 минут назад

      Умение красиво завершить карьеру это тоже умение. За 2 последних сезона Роналду полностью разрушил, то что создавал годами. Я сейчас говорю о его профессионализме и умении делать то, что не нравится для благо себя и команды.
      К сожалению его эгоизм проявил себя слишком сильно. Очень жаль видеть такое, тк такое наследие мог оставить с космической репутацией и авторитетом.

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      Рейтинг: +3393

      AZ 43 минуты назад

      на пенсию пусть идет, а этот пресс секретарь пусть молчит

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