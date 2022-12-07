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    Юран: «Если Роналду не понравилось сидеть на скамейке, то ему проще стать тренером»

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

    «Есть тренер, а есть игрок. Это аксиома во всем мире. Поддерживаю тренера. У него есть требование, и не важно, кто ты. Тренер показал коллективу, что незаменимых игроков нет.

    Знаю, что 90 процентов болельщиков сборной Португалии поддерживают тренера. Тем более, вместо Роналду вышел Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик. Если Роналду не понравилось, что он остался на скамейке, то ему проще стать тренером», — сказал Юран.

    • Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
    • Он вышел на замену в матче со Швейцарией (6:1) на 73-й минуте.
    • Португалия сыграет с Марокко 10 декабря.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3393

      AZ 37 минут назад

      с таким характером, только физруком...

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