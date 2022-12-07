Роналду прокомментировал выход Португалии в 1/4 финала ЧМ-2022

Роналду, какого ИСТОРИЧЕСКОГО РЕЗУЛЬТАТА вы добились? Что ты несешь? Обыграли СРЕДНЕНЬКУЮ по составу и игре сборную Швейцарии, которая мечтала только о выходе из группы.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил победу команды над Швейцарией (6:1) в 1/8 финала чемпионата мира-2022.
«Мы добились исторического результата. Удивительный день для Португалии. Роскошная выставка команды, в которой много талантов и молодежи.
Поздравляю нашу сборную. Мечта жива. Вперед, Португалия!» – написал Роналду в социальной сети.
- Роналду вышел на замену во 2-м тайме.
- Португалия в 1/4 финала встретится с Марокко.
- Португальцы ни разу не доходили на ЧМ дальше полуфинала.
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