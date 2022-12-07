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    Роналду прокомментировал выход Португалии в 1/4 финала ЧМ-2022

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил победу команды над Швейцарией (6:1) в 1/8 финала чемпионата мира-2022.

    «Мы добились исторического результата. Удивительный день для Португалии. Роскошная выставка команды, в которой много талантов и молодежи.

    Поздравляю нашу сборную. Мечта жива. Вперед, Португалия!» – написал Роналду в социальной сети.

    • Роналду вышел на замену во 2-м тайме.
    • Португалия в 1/4 финала встретится с Марокко.
    • Португальцы ни разу не доходили на ЧМ дальше полуфинала.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18391

      Cleaner 57 минут назад

      Роналду, какого ИСТОРИЧЕСКОГО РЕЗУЛЬТАТА вы добились? Что ты несешь? Обыграли СРЕДНЕНЬКУЮ по составу и игре сборную Швейцарии, которая мечтала только о выходе из группы.

      0
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      Рейтинг: +6568

      Красногорск_Фан > Cleaner 26 минут назад

      Вообще то он чемпион Европы недавний. Плохо что ли

      0
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      Рейтинг: +11273

      alex1951 1 час назад

      Как бы ,Крышштыану не опорафинился с Марокко....
      От португезов ждут победы,забывая о том,Марокка набрала дьявольский ход....
      Врядли ,кто из адекватных людей поставил щас безоговорочно на Роналду....

      1
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      Рейтинг: +7556

      Беспонтий 1 час назад

      и сколько нужно сил чтобы сквозь зубы
      давить слова достойные легенды
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      5
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      Рейтинг: +18391

      Cleaner > Беспонтий 54 минуты назад

      А понтов то в этой речи сколько? Будто португальцы обыграли в ФИНАЛЕ сборную Бразилии, а не средненькую команду Швейцарии в одной восьмой...(

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      Рейтинг: +7556

      Беспонтий > Cleaner 41 минуту назад

      величие личности в истории зиждется не только на собственной аутентичности но и на понимании вредности влияния нонконформизма на общественное мнение

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      что вам не свойственно
      хотя вам похер))

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