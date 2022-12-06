Испания на втором ЧМ подряд проиграла в 1/8 финала по пенальти. На ЧМ-2018 вылетели от России

Сборная Марокко победила Испанию в серии пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала. На ЧМ-2018 национальная команда проиграла России по пенальти.

На ЧМ-2014 Испания не вышла из группы.

В 2010 году испанцы стали чемпионами мира.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Новости сборной Испании на ЧМ-2022

Результаты сборной Испании на ЧМ-2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира