Агент Барбоза допустил, что сегодня Роналду проведет последний матч за сборную Португалии

зависит от клуба, который он выберет. если, скажем, будет хорошо играть в челси - то почему его не вызывать на отборочные к ЧЕ и на сам ЧЕ? а если затеряется в саудовской аравии - то исход очевиден. сам скажет, что типа надо дать дорогу молодым и т.д.
Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о предстоящей игре 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Португалии и Швейцарии.
«Рафаэль Леау по-прежнему не играет с первых минут. И здесь вновь стоит сказать про консерватизм Сантуша. Он не любит рисковать и делать ставку на молодых. А те ощущают, что в них не особо верят...
В то же время в центре обороны выходит 39-летний Пепе. Думаю, он сыграет против швейцарцев. Но это такой риск! Он мало играл в последнее время, может просто-напросто не поймать ритм. Все на тоненького.
Ждать ли сюрпризов в стартовом составе португальцев на четвертьфинал? Не думаю. Хотя, не исключаю, что в центре поля, как и в матче с Кореей, мы увидим Витинью.
Конечно, поражение от Швейцарии станет для нас серьезным ударом по имиджу, по самолюбию. Это же не поражение, скажем, от Франции. В Португалии все хотят, чтобы команда как минимум дошла до финала.
Если мы не пройдем швейцарцев, вряд ли Роналду продолжит играть в сборной.
А если же дойдем до полуфинала, во что мне, честно говоря, не верится, возможно, Криштиану действительно доиграет в национальной команде до 40 лет. Поживем – увидим», – заявил Барбоза.
- Матч начнется в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.
- Победитель этой пары встретится в четвертьфинале с Испанией или Марокко.
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