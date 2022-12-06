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    Агент Барбоза допустил, что сегодня Роналду проведет последний матч за сборную Португалии

    Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о предстоящей игре 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Португалии и Швейцарии.

    «Рафаэль Леау по-прежнему не играет с первых минут. И здесь вновь стоит сказать про консерватизм Сантуша. Он не любит рисковать и делать ставку на молодых. А те ощущают, что в них не особо верят...

    В то же время в центре обороны выходит 39-летний Пепе. Думаю, он сыграет против швейцарцев. Но это такой риск! Он мало играл в последнее время, может просто-напросто не поймать ритм. Все на тоненького.

    Ждать ли сюрпризов в стартовом составе португальцев на четвертьфинал? Не думаю. Хотя, не исключаю, что в центре поля, как и в матче с Кореей, мы увидим Витинью.

    Конечно, поражение от Швейцарии станет для нас серьезным ударом по имиджу, по самолюбию. Это же не поражение, скажем, от Франции. В Португалии все хотят, чтобы команда как минимум дошла до финала.

    Если мы не пройдем швейцарцев, вряд ли Роналду продолжит играть в сборной.

    А если же дойдем до полуфинала, во что мне, честно говоря, не верится, возможно, Криштиану действительно доиграет в национальной команде до 40 лет. Поживем – увидим», – заявил Барбоза.

    • Матч начнется в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.
    • Победитель этой пары встретится в четвертьфинале с Испанией или Марокко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2383

      fakeid 20 минут назад

      зависит от клуба, который он выберет. если, скажем, будет хорошо играть в челси - то почему его не вызывать на отборочные к ЧЕ и на сам ЧЕ? а если затеряется в саудовской аравии - то исход очевиден. сам скажет, что типа надо дать дорогу молодым и т.д.

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