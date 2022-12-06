Агент Барбоза допустил, что сегодня Роналду проведет последний матч за сборную Португалии

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о предстоящей игре 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Португалии и Швейцарии.

«Рафаэль Леау по-прежнему не играет с первых минут. И здесь вновь стоит сказать про консерватизм Сантуша. Он не любит рисковать и делать ставку на молодых. А те ощущают, что в них не особо верят...

В то же время в центре обороны выходит 39-летний Пепе. Думаю, он сыграет против швейцарцев. Но это такой риск! Он мало играл в последнее время, может просто-напросто не поймать ритм. Все на тоненького.

Ждать ли сюрпризов в стартовом составе португальцев на четвертьфинал? Не думаю. Хотя, не исключаю, что в центре поля, как и в матче с Кореей, мы увидим Витинью.

Конечно, поражение от Швейцарии станет для нас серьезным ударом по имиджу, по самолюбию. Это же не поражение, скажем, от Франции. В Португалии все хотят, чтобы команда как минимум дошла до финала.

Если мы не пройдем швейцарцев, вряд ли Роналду продолжит играть в сборной.

А если же дойдем до полуфинала, во что мне, честно говоря, не верится, возможно, Криштиану действительно доиграет в национальной команде до 40 лет. Поживем – увидим», – заявил Барбоза.

Матч начнется в 22:00 мск.

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Победитель этой пары встретится в четвертьфинале с Испанией или Марокко.

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