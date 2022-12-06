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  • Кокорин: «Однажды снял игроку «Фиорентины» колеса с машины. Он спросил: «Ты что, дурак?»

Кокорин: «Однажды снял игроку «Фиорентины» колеса с машины. Он спросил: «Ты что, дурак?»

6 декабря 2022, 17:47
7

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал о розыгрышах в «Фиорентине», за которую он выступал до лета.

– Кто отвечал за юмор в «Фиорентине»?

– Аргентинец Гонсалес сейчас. А до этого был уругваец Касерес.

– Тебе прилетало?

– Да, от Касереса постоянно прилетали качественные шутки. Молодец. Набрался опыта.

Например, я на базу приезжал на «Смарте», так он мог его выкатить на поле и загнать в ворота. Это одна из шуток.

– А где он ключи взял?

– Так мы же на базе вещи оставляем. Он подгадал момент, когда я отошел, взял ключи. Потом выхожу на поле, смотрю, моя машина в воротах стоит.

– Твоя реакция?

– Я сразу понял, что это он. У нас один такой отморозок в команде.

– Мстить не думал?

– Он меня достал. Мы же рядом в раздевалке сидели. То шлепки мне завяжет, то еще что-то сделает.

А, еще прикол был. Помнишь, были такие телефоны Nokia 3310? Он взял его, повесил на мое место и снизу написал: «тюремный телефон».

Представляешь, насколько у него развито чувство юмора?

А я ему один раз снял колеса. У нас был заезд на базу. И ему после тренировки нужно было срочно вернуться домой.

Он выходит – колес нет. А я в машине сижу, наблюдаю. Он ко мне подходит: «Ты что, дурак?».

– Это же сколько времени на это нужно? Взять домкрат и так далее...

– А я хорошо подготовился. Думал, что надо что-то интересное сделать.

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Источник: Sport24
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Комментарии (7)
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vladik12
1670338440
Саша, у нас вопрос тот же.
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Вомбат
1670339002
Вопрос риторический.
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balam
1670339388
еще навалить можно было...смешно ведь
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TOMSON
1670340264
Если его он до этого так подкалывал, то месть удалась. Про такие шутки потом смешно вспоминать, но в моменте они кажутся очень идиотские.
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Rоbby
1670341829
Можно еще телефон подрезать... Шапку снять... Вы, дебилы, друг-друга стоите...
Ответить
KLINSI
1670351041
Если Сашок САМ!!!!... снял колёса!!!! Так я его зауважаю скоро)))
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