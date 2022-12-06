Кокорин: «Однажды снял игроку «Фиорентины» колеса с машины. Он спросил: «Ты что, дурак?»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал о розыгрышах в «Фиорентине», за которую он выступал до лета.
– Кто отвечал за юмор в «Фиорентине»?
– Аргентинец Гонсалес сейчас. А до этого был уругваец Касерес.
– Тебе прилетало?
– Да, от Касереса постоянно прилетали качественные шутки. Молодец. Набрался опыта.
Например, я на базу приезжал на «Смарте», так он мог его выкатить на поле и загнать в ворота. Это одна из шуток.
– А где он ключи взял?
– Так мы же на базе вещи оставляем. Он подгадал момент, когда я отошел, взял ключи. Потом выхожу на поле, смотрю, моя машина в воротах стоит.
– Твоя реакция?
– Я сразу понял, что это он. У нас один такой отморозок в команде.
– Мстить не думал?
– Он меня достал. Мы же рядом в раздевалке сидели. То шлепки мне завяжет, то еще что-то сделает.
А, еще прикол был. Помнишь, были такие телефоны Nokia 3310? Он взял его, повесил на мое место и снизу написал: «тюремный телефон».
Представляешь, насколько у него развито чувство юмора?
А я ему один раз снял колеса. У нас был заезд на базу. И ему после тренировки нужно было срочно вернуться домой.
Он выходит – колес нет. А я в машине сижу, наблюдаю. Он ко мне подходит: «Ты что, дурак?».
– Это же сколько времени на это нужно? Взять домкрат и так далее...
– А я хорошо подготовился. Думал, что надо что-то интересное сделать.
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