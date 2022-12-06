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    Кокорин: «Однажды снял игроку «Фиорентины» колеса с машины. Он спросил: «Ты что, дурак?»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал о розыгрышах в «Фиорентине», за которую он выступал до лета.

    – Кто отвечал за юмор в «Фиорентине»?

    – Аргентинец Гонсалес сейчас. А до этого был уругваец Касерес.

    – Тебе прилетало?

    – Да, от Касереса постоянно прилетали качественные шутки. Молодец. Набрался опыта.

    Например, я на базу приезжал на «Смарте», так он мог его выкатить на поле и загнать в ворота. Это одна из шуток.

    – А где он ключи взял?

    – Так мы же на базе вещи оставляем. Он подгадал момент, когда я отошел, взял ключи. Потом выхожу на поле, смотрю, моя машина в воротах стоит.

    – Твоя реакция?

    – Я сразу понял, что это он. У нас один такой отморозок в команде.

    – Мстить не думал?

    – Он меня достал. Мы же рядом в раздевалке сидели. То шлепки мне завяжет, то еще что-то сделает.

    А, еще прикол был. Помнишь, были такие телефоны Nokia 3310? Он взял его, повесил на мое место и снизу написал: «тюремный телефон».

    Представляешь, насколько у него развито чувство юмора?

    А я ему один раз снял колеса. У нас был заезд на базу. И ему после тренировки нужно было срочно вернуться домой.

    Он выходит – колес нет. А я в машине сижу, наблюдаю. Он ко мне подходит: «Ты что, дурак?».

    – Это же сколько времени на это нужно? Взять домкрат и так далее...

    – А я хорошо подготовился. Думал, что надо что-то интересное сделать.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36

      Rоbby 39 секунд назад

      Можно еще телефон подрезать... Шапку снять... Вы, дебилы, друг-друга стоите...

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      Рейтинг: +5488

      TOMSON 26 минут назад

      Если его он до этого так подкалывал, то месть удалась. Про такие шутки потом смешно вспоминать, но в моменте они кажутся очень идиотские.

      0
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      Рейтинг: +1377

      balam 41 минуту назад

      еще навалить можно было...смешно ведь

      0
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      Рейтинг: +12045

      Вомбат 47 минут назад

      Вопрос риторический.

      2
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      Рейтинг: +8504

      vladik12 57 минут назад

      Саша, у нас вопрос тот же.

      5
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      Рейтинг: +452

      тёска > vladik12 21 минуту назад

      Колёса где?

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