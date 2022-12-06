Кокорин: «Однажды снял игроку «Фиорентины» колеса с машины. Он спросил: «Ты что, дурак?»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал о розыгрышах в «Фиорентине», за которую он выступал до лета.

– Кто отвечал за юмор в «Фиорентине»?

– Аргентинец Гонсалес сейчас. А до этого был уругваец Касерес.

– Тебе прилетало?

– Да, от Касереса постоянно прилетали качественные шутки. Молодец. Набрался опыта.

Например, я на базу приезжал на «Смарте», так он мог его выкатить на поле и загнать в ворота. Это одна из шуток.

– А где он ключи взял?

– Так мы же на базе вещи оставляем. Он подгадал момент, когда я отошел, взял ключи. Потом выхожу на поле, смотрю, моя машина в воротах стоит.

– Твоя реакция?

– Я сразу понял, что это он. У нас один такой отморозок в команде.

– Мстить не думал?

– Он меня достал. Мы же рядом в раздевалке сидели. То шлепки мне завяжет, то еще что-то сделает.

А, еще прикол был. Помнишь, были такие телефоны Nokia 3310? Он взял его, повесил на мое место и снизу написал: «тюремный телефон».

Представляешь, насколько у него развито чувство юмора?

А я ему один раз снял колеса. У нас был заезд на базу. И ему после тренировки нужно было срочно вернуться домой.

Он выходит – колес нет. А я в машине сижу, наблюдаю. Он ко мне подходит: «Ты что, дурак?».

– Это же сколько времени на это нужно? Взять домкрат и так далее...

– А я хорошо подготовился. Думал, что надо что-то интересное сделать.

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