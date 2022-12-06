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    Бразилия заиграла всех 26 футболистов на ЧМ-2022. Это 3-й случай в истории турнира

    Бразилия разгромила Южную Корею со счетом 4:1 в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

    В этом матче на замену вышел третий вратарь бразильской сборной Уэвертон.

    Таким образом, бразильцы задействовали на турнире всех 26 футболистов, находящихся в заявке.

    Это третий такой случай в истории чемпионатов мира.

    • Греция – ЧМ-1994 (22 игрока);
    • Нидерланды – ЧМ-2014 (23 игрока);
    • Бразилия – ЧМ-2022 (26 игроков).

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    Источник: твиттер журналиста ESPN Чиро Кампоса

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