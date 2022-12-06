Бразилия заиграла всех 26 футболистов на ЧМ-2022. Это 3-й случай в истории турнира

Бразилия разгромила Южную Корею со счетом 4:1 в матче 1/8 финала ЧМ-2022.
В этом матче на замену вышел третий вратарь бразильской сборной Уэвертон.
Таким образом, бразильцы задействовали на турнире всех 26 футболистов, находящихся в заявке.
Это третий такой случай в истории чемпионатов мира.
- Греция – ЧМ-1994 (22 игрока);
- Нидерланды – ЧМ-2014 (23 игрока);
- Бразилия – ЧМ-2022 (26 игроков).
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: твиттер журналиста ESPN Чиро Кампоса