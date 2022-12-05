«У него нет недостатков». Фоден назвал игрока, который станет лучшим полузащитником мира

Полузащитник «Ман Сити» Фил Фоден высказался о партнере по сборной Англии Джуде Беллингеме.
«Я не хочу его слишком превозносить, потому что он еще молод. Но Джуд – один из самых одаренных игроков, которых я встречал.
В его игре нет недостатков, у него есть все. Он точно станет лучшим полузащитником в мире», – сказал Фоден.
- Беллингем забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах ЧМ-2022.
- На клубном уровне он выступает за дортмундскую «Боруссию».
- Интерес к хавбеку проявляют «Реал» и топ-клубы АПЛ.
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Источник: Daily Mail