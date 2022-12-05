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    «У него нет недостатков». Фоден назвал игрока, который станет лучшим полузащитником мира

    Полузащитник «Ман Сити» Фил Фоден высказался о партнере по сборной Англии Джуде Беллингеме.

    «Я не хочу его слишком превозносить, потому что он еще молод. Но Джуд – один из самых одаренных игроков, которых я встречал.

    В его игре нет недостатков, у него есть все. Он точно станет лучшим полузащитником в мире», – сказал Фоден.

    • Беллингем забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах ЧМ-2022.
    • На клубном уровне он выступает за дортмундскую «Боруссию».
    • Интерес к хавбеку проявляют «Реал» и топ-клубы АПЛ.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7788

      Томик 2 часа назад

      Кому - то очень хочется мальчонку задорого продать...

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