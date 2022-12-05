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    Пиняев: «Пацаны в «Крыльях Советов» называют меня ходячей Википедией»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, что активно интересуется происходящим в мире.

    «Мне нравится быть информированным и сообщать что‑то ребятам. Пацаны в команде меня называют ходячей Википедией.

    Мне все интересно, лежишь, какие‑то новости попадаются, прочитал. Зашла тема, рассказал ребятам.

    Если они чего не знают, они спросят. Если не отвечу, скажут, ну, значит, что никто не знает про какую‑то тему.

    Говорят, что хороший администратор получится», – заявил Пиняев.

    • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
    • В ноябре он дебютировал за сборную России.
    • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: ютуб-канал «Крыльев Советов»

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